В Крыму 11 организаций получили налоговый вычет за занятия спортом

В Российской Федерации 114 тысяч организаций и 66 тысяч индивидуальных предпринимателей оказывают спортивные услуги, при этом в перечень Минспорта РФ по налоговому вычету вошли всего порядка 4000 предприятий по всей стране.
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