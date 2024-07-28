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Газета.ру

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Арина Аверина призналась, что ей было стыдно из-за результата на Олимпиаде

Арина Аверина призналась, что ей было стыдно из-за результата на Олимпиаде

Российская гимнастка Арина Аверина в интервью на YouTube-канале RGcenter No1 призналась, что ей было стыдно из-за того, что она не смогла завоевать медаль в личном многоборье на летних Олимпийских играх - 2020 в Токио.

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