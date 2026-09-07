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Новости Тамбова

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В Тамбовской области стартовал второй этап конкурса "Народный участковый-2026"

В Тамбовской области стартовал второй этап конкурса "Народный участковый-2026"

В Тамбовской области дан старт второму этапу Всероссийского конкурса "Народный участковый-2026". По итогам этого тура будет выбран один участник, который отправится на заключительный этап соревнований, где встретится с сильнейшими полицейскими со всей страны.

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