В Тамбовской области стартовал второй этап конкурса "Народный участковый-2026"

В Тамбовской области дан старт второму этапу Всероссийского конкурса "Народный участковый-2026". По итогам этого тура будет выбран один участник, который отправится на заключительный этап соревнований, где встретится с сильнейшими полицейскими со всей страны.
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