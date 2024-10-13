Малые города и дефективные менеджеры

Попадалось мне недавно высказывание одного из "эффективных менеджеров" о том, что экономически нецелесообразно поддерживать небольшие города и села, а нужно направить все усилия на экономические центры (крупные города).
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