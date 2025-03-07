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Коммерсант получил шесть лет "строгача" за экономические преступления

Коммерсант получил шесть лет "строгача" за экономические преступления

Global Look Press/news.ru/Pogiba Alexandra Суд Магнитогорска признал виновным коммерсанта из Челябинской области в том, что он незаконно получал деньги за лоббирование интересов предпринимателей при заключении договоров с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК), а также разгласил представлявшие коммерческую тайну предприятия данные.

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