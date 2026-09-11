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China's Crude Imports Set to Hold at 7.2 Million Bpd in September

China is on track to import roughly the same volumes of crude oil in September as it did in August, extending the trend of recovering shipments just as crude oil prices soared to above $100 per barrel again.

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