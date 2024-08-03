Инженеры нашли доказательства существования гидравлики в древней пирамиде: тайна возрастом 4500 лет раскрыта? Максим МорозовГидравлическая механика, возможно, играла ключевую роль в строительстве пирамид Древнего Египта.
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