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Первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами: как связаны Oppo Find X10 Pro Max и Samsung Galaxy S27 Ultra

Первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами: как связаны Oppo Find X10 Pro Max и Samsung Galaxy S27 Ultra

Инсайдерская информация Компания Oppo показала Oppo Find X10 Pro Max, первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами, а Ice Universe рассказал, как он связан с Samsung Galaxy S27 Ultra.

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