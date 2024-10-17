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  • Traveller
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Новый скафандр для миссии Artemis III на Луну: инновации от Axiom и Prada!

Новый скафандр для миссии Artemis III на Луну: инновации от Axiom и Prada!

﻿﻿Axiom Space и Prada создают усовершенствованный скафандр AxEMU для миссии НАСА «Артемида», которая вернет людей на Луну! Основные нововведения: Улучшить ликвидность: Более гибкие соединения и материалы позволяют свободно передвигаться по сложной лунной местности.

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Комментарии
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Traveller
Особо порадовала опция &quot;защита от радиации&quot;. На земле никак не могут с этим справиться, а Прада ну прямо так вот!🤣
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16 час.

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