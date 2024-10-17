Новый скафандр для миссии Artemis III на Луну: инновации от Axiom и Prada!

Axiom Space и Prada создают усовершенствованный скафандр AxEMU для миссии НАСА «Артемида», которая вернет людей на Луну! Основные нововведения: Улучшить ликвидность: Более гибкие соединения и материалы позволяют свободно передвигаться по сложной лунной местности.
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