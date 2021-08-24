КПРФ перед выборами внесла проект закона по возврату прежнего пенсионного возраста

Темы дняКПРФ перед выборами внесла проект закона по возврату прежнего пенсионного возраста Выключаем эмоции, включаем ум Коммунисты начинают очередную популистскую кампанию перед выборами.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладислав ВладиславЗюзя опять в луже, никакой фантазии ...ЮДюрий дзгоев"зюзя", в отличии от тебя, знает, что делает.Александр АнпилоговНадо не поправки вводить, а ОТМЕНИТЬ антинародный и антиконституционный закон! Всех, голосовавших за его принятие, судить, как врагов народа!Алла ХаритоноваСогласна с предыдущим автором. Что рассуждать , когда зарплаты в одной отрасли отличают в десятки раз по регионам. Когда труд обесценен, а в почете бесстыдство и срам. Пенсию заслужит чиновничья оголтелая братия, а остальных на обочину уже заранее выкинули. Забыв при всем , что не бывает ЧУДА. От своих же мудрствований и пострадают"Слуги народа".Комментировать
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