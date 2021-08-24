Темы дня

122 139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Федотов
    Вытащил и остановился. И больше никакого развития. Латание дыр и какая-то мелкая, мышиная возня. Вылезли из омута и ...30 лет назад Влад...
  • dez Перевозчиков
    за пучеглазых голосовать?Иосиф Виссарионов...
  • Котищев
    Да не хер прикидываться овцами! Срали на страну, получали донаты, все сосите по полной! В 37-м вас бы, сук расстреляли!Суров российский ...

КПРФ перед выборами внесла проект закона по возврату прежнего пенсионного возраста

КПРФ перед выборами внесла проект закона по возврату прежнего пенсионного возраста

Выключаем эмоции, включаем ум Коммунисты начинают очередную популистскую кампанию перед выборами.

Вернуться к статье
43
Обсудить
Владислав Владислав
Зюзя опять в луже, никакой фантазии ...
юрий дзгоев
"зюзя", в отличии от тебя, знает, что делает.
Александр Анпилогов
Надо не поправки вводить, а ОТМЕНИТЬ антинародный и антиконституционный закон! Всех, голосовавших за его принятие, судить, как врагов народа!
Алла Харитонова
Согласна с предыдущим автором. Что рассуждать , когда зарплаты в одной отрасли отличают в десятки раз по регионам. Когда труд обесценен, а в почете бесстыдство и срам. Пенсию заслужит чиновничья оголтелая братия, а остальных на обочину уже заранее выкинули. Забыв при всем , что не бывает ЧУДА. От своих же мудрствований и пострадают"Слуги народа".

Картина дня

наверх