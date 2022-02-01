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Защитник «Ястребов» Васильев сломал нос форварду «Алматы» Филиппенко. На игрока могут возбудить уголовное дело

Стали известны новые подробности инцидента, который произошел в молодежной лиге Казахстана между защитником уральских «Ястребов» Дмитрием Васильевым и нападающим «Алматы» Станиславом Филиппенко.

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