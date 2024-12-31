Очередное смертельное ДТП произошло 30 декабря около 16:30 часов между Сегежей и Медвежьегорском. Как рассказали в прокуратуре Карелии, по предварительным данным, 30 декабря 2024 года около 16 часов 30 минут на федеральной трассе «Кола» в Сегежском округе между городами Сегежа и Медвежьегорск произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погиб несовершеннолетний пассажир одного из […] Запись Девушка погибла, четыре человека госпитализированы после ДТП на трассе «Кола» в Карелии впервые опубликована на сайте karelia.