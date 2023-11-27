Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вторые сутки либеральные СМИ в шоке от откровений Чичваркина, который прямо говорит о победе России, разгроме Украины и проигрыше коллективного Запада

Вторые сутки либеральные СМИ в шоке от откровений Чичваркина, который прямо говорит о победе России, разгроме Украины и проигрыше коллективного Запада

Иноагент Евгений Чичваркин — идеальная ролевая модель Руси уходящей, но пока не сидящей. Он воплощает философию последних лет огромного числа предпринимателей и чиновников: максимально, используя легальные, промежуточные и нелегальные способы, «накосить» денег, перевести их на Запад, обосноваться в Лондоне и открыть там то ли винный магазин, то ли ресторан, а лучше всё сразу.

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Комментарии
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mm
maiop maiop
Эти &quot;граждане мира&quot; просто любители потре-БЛЯТЬ!
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12 час.
ИВ
Иван Вакула
Чич держит нос по ветру, авось примут его трели за раскаяния и вперёд в Россию.
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11 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Западные политики, сочиняя санкции, придумывая  и осуществляя прочие разнообразные пакости, можно сказать  жизнь положили в борьбе против России, а оно вон как обернулось... ну, как это может не улыбнуть!
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2 час.

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