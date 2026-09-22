Три сестры погибли при пожаре в торговом центре "Солнечный"

ИЗВЕСТИЯ Три сестры погибли в результате пожара в торговом центре "Солнечный" в Стерлитамаке. Об этом 22 сентября сообщает источник РЕН ТВ.
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