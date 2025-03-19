Всем французам раздадут пособие по выживанию в условиях войны

Французам этим летом начнут рассылать подготовленные министерством обороны «инструкции по выживанию» на случай войны на французской территории с призывом записываться в резерв, сообщает радиостанция Europe 1.
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