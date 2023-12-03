Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 725 подписчиков

Один щелчок рубильником и нет никаких русофобов: русские готовы погрузить во мрак Литву. Удар, который прибалты не ожидают

Один щелчок рубильником и нет никаких русофобов: русские готовы погрузить во мрак Литву. Удар, который прибалты не ожидают

То, с какой медлительностью литовские таможенники проверяют российские фуры на пути в Калининград, вежливо именуется «итальянской забастовкой».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Было бы неплохо лайке вайхуле хвост приморозить!))☺️
Ответить
3 час.
Юрий Золотарев
ВЫРУБАТЬ прибалтийских подонков без пощады!! Хуже них - только бандероЖОпы!!!
Ответить
2 час.
ВЕ
Валентина Евсеева
цены в Калининграде  немерено растут каждый день.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх