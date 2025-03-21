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Bild: в ФРГ спрашивают Россию о поставках газа через «Северный поток — 2»

Bild: в ФРГ спрашивают Россию о поставках газа через «Северный поток — 2»

Политики, близкие к будущему канцлеру Германии, проявляют надежду на возобновление поставок газа по газопроводу «Северный поток – 2» и уже предприняли шаги для установления контакта с Россией по этому вопросу.

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