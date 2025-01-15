Сезон выездных бракосочетаний в Выборге откроется 25 мая

В Год семьи в Ленобласти поженились 7871 пара В этом году Выборг сохранит статус областной свадебной столицы для заключения брака в исторических интерьерах Выборгского замка или пейзажей парка и усадьбы Монрепо, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Ленобласти.