«Желаю русским, чтобы Украина стала для них вторым Афганистаном»: поляки о вероятности войны на Донбассе

Польское издание Interia.pl опубликовало новость о призывах властей ряда стран к собственным гражданам с рекомендацией покинуть Украину под предлогом якобы возможного «вторжения» со стороны РФ.
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