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Poejka

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Как организовать перевозку лежачего больного: основные правила и подготовка

Как организовать перевозку лежачего больного: основные правила и подготовка

Перевозка человека, который не может самостоятельно передвигаться, требует значительно больше подготовки, чем обычная поездка на автомобиле.

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