«Ужасно совершенно»: звезда «Миража» резко раскритиковала пение SHAMAN’а

Хиты с "надрывным" исполнением не привлекают певицу из 90-хЭкс-вокалистка легендарного поп-коллектива "Мираж" Светлана Разина призналась, что не переносит на дух песни SHAMAN'а – в восприятии ей сильно мешает "надрывная" манера исполнения блондина.
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