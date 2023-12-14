«Ужасно совершенно»: звезда «Миража» резко раскритиковала пение SHAMAN’а

Хиты с "надрывным" исполнением не привлекают певицу из 90-хЭкс-вокалистка легендарного поп-коллектива "Мираж" Светлана Разина призналась, что не переносит на дух песни SHAMAN'а – в восприятии ей сильно мешает "надрывная" манера исполнения блондина.