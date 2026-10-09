«Россети Центр» выдали дополнительную мощность производству железобетонных изделий в Смоленской области

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» завершили комплекс работ по увеличению мощности для предприятия, специализирующегося на производстве железобетонных изделий.
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