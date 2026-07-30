Volvo совместно с Geely готовит новый крупный седан: подробности

За столетнюю историю шведской марки у нее еще не было настоящего представительского седана. Однако ситуация скоро изменится: Volvo готовит модель, которая метит выше нынешнего флагмана S90 и должна стать прямым соперником крайне успешного в Китае Maextro S800.
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