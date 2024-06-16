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В нескольких районах Крыма обнаружили загрязнения морской воды

В нескольких районах Крыма обнаружили загрязнения морской воды

Незначительные загрязнения морской воды в Крыму выявил Роспотребнадзор. Как сообщили глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, было исследовано более двух тысяч проб морской воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.

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