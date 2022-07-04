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В Узбекистане обсуждение поправок в Конституцию продлили до 15 июля

В Узбекистане обсуждение поправок в Конституцию продлили до 15 июля

Срок всенародного обсуждения проекта закона, которым планируется внести поправки в Конституцию Узбекистана продлен до 15 июля, 4 июля данное решение было принято на пленарном заседании Законодательной палаты парламента республики (Олий Мажлиса).

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