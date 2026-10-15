Костромской «Спартак» в Ярославле обыграл ФК «Челябинск» со счётом 1:0 в пятом раунде предварительного этапа Кубка России, единственный гол на 48-й минуте забил Димитрий Гурцкая.
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