ИЗВЕСТИЯ iz

6 311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Фролова
    Хоссп! Хоть бы Википедию почитал, чтобы узнать, чем закончились в конце-концов "пинки шотландцев" в Крыму.Глава минобороны ...
  • Vladimir Lioubimcev
    "Ответ" будет как всегда. НИКАКИМ!!Сенатор Климов ра...
  • Валентин Поляков
    Поручение выполняется плохо: до сих пор не уничтожен ни один военный аэродром, ни один склад вооружений! Наоборот, Ук...Президент России ...

Журналисты донецкого телецентра показали последствия взрыва

Последствия взрыва вблизи донецкого телецентра будет лучше видно на рассвете, а пока можно рассмотреть, что произошло в кабинете генерального директора телеканала, который базируется в здании, рассказал «Известиям» Сергей Пеляницин 23 февраля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх