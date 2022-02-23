Журналисты донецкого телецентра показали последствия взрыва

Последствия взрыва вблизи донецкого телецентра будет лучше видно на рассвете, а пока можно рассмотреть, что произошло в кабинете генерального директора телеканала, который базируется в здании, рассказал «Известиям» Сергей Пеляницин 23 февраля.
Последствия взрыва вблизи донецкого телецентра будет лучше видно на рассвете, а пока можно рассмотреть, что произошло в кабинете генерального директора телеканала, который базируется в здании, рассказал «Известиям» Сергей Пеляницин 23 февраля.
Свежие комментарии