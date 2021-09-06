МЧС ЛНР: в результате аварии на шахте есть погибшие и пострадавшие

ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Министерство чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики подтвердило, что в результате аварии на шахте "Красный партизан" в населенном пункте Червонопартизанск есть жертвы и пострадавшие.