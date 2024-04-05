Выношу из комментариев характерную историю получения квартиры в СССР: Когда я родилась, папа устроился шофером к какому-то руководителю из Министерства обороны.
Сейчас с квартирами лучше, чем в СССР
Комментарии
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Иван Агеев
Иди работай, и будет тебе квартира. Впрочем, ты укроп, судя по твоей грамотности, так что - не пи...ди.
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8 час.
Александр Симаков
Ваня, ты угадал, он с Украины, из Симфероплоля! А у них и с квартирами и вообще жизнь была получше, чем в РСФСР. Я заметил, что хвалят и тоскуют по СССР выходцы из бывших "братских" - украинцы, молдаване, армяне, и прочие грузины. И только те, кто жил во времена СССР в РСФСР могут по настоящему сравнивать нынешнюю Россию и тот, РОССИЙСКИЙ СССР! Украинцы, даже те, кто жил на Украине в Крыму, намного ухудшили свой уровень жизни за время незалежности. . Поэтому и вопят, что в СССР было лучше!
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7 час.
Александр Симаков
Вы жили на Украине за счёт РСФСР, так теперь, когда самим работать надо, тосковать начали по СССР? Вы уже с 2014 года в составе России, менять менталитет надо бы - закончилось халявное время. Работай - и будет тебе счастье. Хотя тебе в твои 65 лет поздно менталитет менять-то.
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7 час.
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