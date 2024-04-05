Сейчас с квартирами лучше, чем в СССР

Александр Симаков

Ваня, ты угадал, он с Украины, из Симфероплоля! А у них и с квартирами и вообще жизнь была получше, чем в РСФСР. Я заметил, что хвалят и тоскуют по СССР выходцы из бывших "братских" - украинцы, молдаване, армяне, и прочие грузины. И только те, кто жил во времена СССР в РСФСР могут по настоящему сравнивать нынешнюю Россию и тот, РОССИЙСКИЙ СССР! Украинцы, даже те, кто жил на Украине в Крыму, намного ухудшили свой уровень жизни за время незалежности. . Поэтому и вопят, что в СССР было лучше!