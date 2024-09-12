Учёные больше века ищут мощи святого Даниила Московского. Что известно о судьбе реликвии?

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12 сентября отмечается день памяти благоверного князя Даниила Московского. Его мощи пропали более ста лет назад, и учёные до сих их ищут.

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