В США хотят вынести Трампу импичмент — The Hill

Готовность инициировать процедуру импичмента президенту страны Дональду Трампу выразил член палаты представителей США от демократической партии (Техас) Эл Грин на заседании палаты представителей, 6 февраля сообщает The Hill.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии