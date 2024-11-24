Депутат Рады: в новые регионы России вернулись 150 тыс. человек с Украины

Почти 150 тыс. человек покинувших дома на территориях, вошедших впоследствии в состав России, вернулись туда с территории Украины, заявил депутат Верховной рады Максим Ткаченко 24 ноября агентству «Укринформ».
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