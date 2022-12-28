Плохая погода в Испании помогла задержать судно с грузом более 4 тонн гашиша

В Кадисском заливе испанские полицейские при участии таможенного надзора и сотрудников агентства по борьбе с преступностью задержали британский парусник, на борту которого обнаружили более 4 тонн гашиша, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В Кадисском заливе испанские полицейские при участии таможенного надзора и сотрудников агентства по борьбе с преступностью задержали британский парусник, на борту которого обнаружили более 4 тонн гашиша, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
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