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Плохая погода в Испании помогла задержать судно с грузом более 4 тонн гашиша

Плохая погода в Испании помогла задержать судно с грузом более 4 тонн гашиша

В Кадисском заливе испанские полицейские при участии таможенного надзора и сотрудников агентства по борьбе с преступностью задержали британский парусник, на борту которого обнаружили более 4 тонн гашиша, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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