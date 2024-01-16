В Михайловском районе в аварии с автобусом погибла 7-летняя девочка

Авария произошла около 08:20 на 215-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации полиции, рейсовый автобус «Волгоград-Москва» столкнулся с Lada Granta под управлением 39-летней жительницы Липецкой области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии