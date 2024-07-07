"Куда она делась?" Зеленский в Берлине "потерял" жену в стиле Байдена

Она как всегда шопингует. По магазинам да по магазинам.

Надежда

Сдается мне, что очень скоро оленка будет носиться по миру и выступать с речью, как жулька навральная, и рассказывать с высокой трибуны о том, каким неустанным борцом за мир был ее пианист, то бишь, преЗе)☺️