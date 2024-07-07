Старая русская пословица "С кем поведешься, от того и наберешься" редко когда дает сбой.
"Куда она делась?" Зеленский в Берлине "потерял" жену в стиле Байдена
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Она как всегда шопингует. По магазинам да по магазинам.
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14 час.
ninikooo Митусова
Ювелирку скупает, не до Вовы ей…
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7 час.
Надежда
Сдается мне, что очень скоро оленка будет носиться по миру и выступать с речью, как жулька навральная, и рассказывать с высокой трибуны о том, каким неустанным борцом за мир был ее пианист, то бишь, преЗе)☺️
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4 час.
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