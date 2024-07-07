Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сергеевич
    Наверное им надо громко провозгласить ; слава России , геть бандере , янки гоу хоу из Украины и Европы ! да никогда о...ХАМАТОВА, ЗЕМФИРА...
  • Наталья Радостева
    НЕ ПУЩАТЬ!☹️ХАМАТОВА, ЗЕМФИРА...
  • Николай Кушнаренко
    Я просто удивляюсь, что творится в России, явно идёт подрыв мигрантами основ государства Российского, его устоев. Наш...Диалог с мигрантк...

"Куда она делась?" Зеленский в Берлине "потерял" жену в стиле Байдена

"Куда она делась?" Зеленский в Берлине "потерял" жену в стиле Байдена

Старая русская пословица "С кем поведешься, от того и наберешься" редко когда дает сбой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Она как всегда шопингует. По магазинам да по магазинам.
Ответить
14 час.
ninikooo Митусова
Ювелирку скупает, не до Вовы ей…
Ответить
7 час.
Надежда
Сдается мне, что очень скоро оленка будет носиться по миру и выступать с речью, как жулька навральная, и рассказывать с высокой трибуны о том, каким неустанным борцом за мир был ее пианист, то бишь, преЗе)☺️
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх