Учёные вдохновились кальмарами и создали магнитный дисплей, которому вообщ...

Учёные вдохновились кальмарами и создали магнитный дисплей, которому вообще не нужна электроникаКальмары и головоногие в целом обладают удивительной кожей, которая может менять рисунок по их желанию, что помогает при маскировке, охоте и поиске партнёров.
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