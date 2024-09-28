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Царьград

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Ван И отчитал Блинкена за очернение Китая из-за украинского кризиса

Ван И отчитал Блинкена за очернение Китая из-за украинского кризиса

США следует прекратить очернять Китай в связи с украинским кризисом, заявил глава МИД КНР Ван И госсекретарю США Энтони Блинкеном во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

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