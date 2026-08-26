Лантратова: еще 10 российских военных вернутся из украинского плена

РИА Новости/Министерство обороны РФ Россия во время гуманитарной акции 24 августа передала Киеву десять военнопленных, в ответ Украина 26 августа передаст 10 бойцов, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
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