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Лантратова: еще 10 российских военных вернутся из украинского плена

Лантратова: еще 10 российских военных вернутся из украинского плена

РИА Новости/Министерство обороны РФ Россия во время гуманитарной акции 24 августа передала Киеву десять военнопленных, в ответ Украина 26 августа передаст 10 бойцов, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

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