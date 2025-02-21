«Война на дне»: Совбез сообщил о новой стратегии НАТО

НАТО разрабатывает доктринальные документы для проведения военных операций на морском дне, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов, слова которого приведены в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.
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