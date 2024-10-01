Президент России назначил председателя арбитражного суда Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области возглавил судья, проработавший в нем 23 года. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе арбитражного суда Челябинской области, судебную инстанцию возглавил Дмитрий Бастен.
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