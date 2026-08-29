СКА-Хабаровск-2 Арсенал-2 Тула: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 29 августа 2026

В субботу, 29 августа, сыграют СКА-Хабаровск-2 и Арсенал-2 Тула в рамках Второй лиги Б. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 07:00 по московскому времени.