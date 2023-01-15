Военное обозрение

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Российские танки Т-90М «Прорыв» появились на Херсонском и Запорожском направлениях

Российские танки Т-90М «Прорыв» появились на Херсонском и Запорожском направлениях

Новейшие российские танки Т-90М "Прорыв" появились на Херсонском и Запорожских направлениях, танки уже приняли участие в боях.

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