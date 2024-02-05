Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

Космонавт Олег Кононенко / © «Роскосмос» Четвертого февраля, в 11:30:10 по московскому времени, результат пребывания в космосе Олега Кононенко составил 878 суток 11 часов 29 минут и 52 секунды, тем самым превысив на одну секунду предыдущий рекорд, принадлежавший космонавту «Роскосмоса» Геннадию Падалке (878 суток 11 часов 29 минут и 51 секунда).