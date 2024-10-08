Тенденции рынка формируют цены криптовалют сегодня

Текущая динамика рынка влияет на цены основных криптовалют, включая XRP, Solana и Chiliz. Поскольку биткоин торгуется по $62 579, трейдеры ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы.
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