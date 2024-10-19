Транскаспийский транспортный маршрут: несмотря на текущий рост, перспективы неоднозначны

Грузия и Китай в середине сентября с.г. подписали в Пекине меморандум об активизации совместной работы над развитием Срединного коридора, под которыми подразумевается Транскаспийский международный транзитный маршрут (ТМТМ) между КНР и Европой, обходящий РФ и Белоруссию.