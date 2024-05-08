Замкомандира ВСУ Жорин: на фронте сложилась плохая ситуация

В настоящее время для Украины сложилась наиболее сложная ситуация на фронте с февраля 2022 года. Это мнение выразил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин, по информации портала «Страна.