Замкомандира ВСУ Жорин: на фронте сложилась плохая ситуация

В настоящее время для Украины сложилась наиболее сложная ситуация на фронте с февраля 2022 года. Это мнение выразил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин, по информации портала «Страна.
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