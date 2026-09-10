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В Китае ученые обнаружили новый опасный вирус, передающийся через укусы клещей

В Китае ученые обнаружили новый опасный вирус, передающийся через укусы клещей

В Пекине ученые открыли новый штамм ортонайровируса, который распространяется через укусы клещей. Об этом говорится в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

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