Daily Mail: НАТО не сможет победить Россию и лишится суверенитета

Vladimir Soukhatchev

Возможно, вы и правы, но Вся Эта Гигантская Толпа "вояк" НАТЫ Очень Хочет ОСТАВАТЬСЯ на своем Кресле и Получать Евры-Доллары и Пилить Охрененные Бюджеты Выставляя агрессором Россию, но не фашиствующих кураторов КоЗа! Они сейчас Бьются за свое выживание, т.к. Ничего Другого Делать Никогда не УМЕЛИ!!!