Страны Североатлантического альянса в случае военного столкновения с Россией проиграют и потеряют суверенитет.
Daily Mail: НАТО не сможет победить Россию и лишится суверенитета
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Суверенитет они уже потеряли, когда создали ЕС!
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20 час.
Vladimir Soukhatchev
Возможно, вы и правы, но Вся Эта Гигантская Толпа "вояк" НАТЫ Очень Хочет ОСТАВАТЬСЯ на своем Кресле и Получать Евры-Доллары и Пилить Охрененные Бюджеты Выставляя агрессором Россию, но не фашиствующих кураторов КоЗа! Они сейчас Бьются за свое выживание, т.к. Ничего Другого Делать Никогда не УМЕЛИ!!!
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18 час.
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