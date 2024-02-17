Концерт Веры Брежневой в Казахстане разочаровал публику

Черная полоса в жизни Веры Брежневой никак не заканчивается. Сначала артистка сбежала из России, распрощавшись с популярностью, а затем перемены затронули и ее личную жизнь: она развелась с продюсером Константином Меладзе.
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