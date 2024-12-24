Китай остается лидером по экспорту уральского шоколада

Более трети продукции уральских производителей шоколадных изделий отправляется в Китай. Лидерство КНР в этом направлении сохраняется уже два года, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
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